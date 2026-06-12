Увезенная на скорой Бузова перенесла операцию: что случилось со звездой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица и телеведущая Ольга Бузова перенесла операцию на ноге. Об этом сообщает Super.

Ранее артистка напугала поклонников фотографией с окровавленной ногой. Позднее ее пиар-директор Антон Богословский рассказал, что Бузовой действительно потребовалось хирургическое вмешательство.

«Ольге провели операцию на ноге. Она длилась несколько часов. Сейчас Ольга уже находится в палате, где отходят от наркоза», — рассказал Богословский.

Фото: соцсети Ольги Бузовой

Из-за операции пришлось перенести ближайший концерт певицы. Выступление, которое должно было пройти в Ростове-на-Дону, теперь запланировано на 6 августа.

Других подробностей о характере травмы представитель артистки не привел. Сейчас Бузова находится под наблюдением врачей после наркоза.

Напомним, ранее телеведущая Алена Водонаева перенесла повторную операцию по уменьшению груди. Звезда заранее рассказывала подписчикам о планах лечь под нож, а затем показала восстановление из больничной палаты. По словам Водонаевой, вмешательство прошло хорошо. После операции она соблюдала режим и приходила в себя под наблюдением врачей.