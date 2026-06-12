Американский газ оказался не нужен: у Вашингтона проблемы с клиентами в Европе Фото: REUTERS.

Американские экспортеры СПГ не могут найти в Европе новых клиентов для долгосрочных контрактов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, производителям сжиженного природного газа из США нужны такие соглашения для создания новых экспортных мощностей вместе с европейскими покупателями. Однако компании в ЕС все осторожнее относятся к длительным обязательствам.

С начала года, как отмечает Bloomberg, был заключен только один долгосрочный контракт между США и Грецией. Для сравнения, в прошлом году такие соглашения подписали сразу пять европейских покупателей.

Агентство связывает спад интереса с опасениями европейских компаний перед чрезмерной зависимостью от американского СПГ. Вместо этого они стараются диверсифицировать закупки газа, в том числе за счет Норвегии и Катара, а также чаще ориентируются на спотовый рынок.

При этом такой подход делает Европу более уязвимой перед скачками цен. Долгосрочные контракты дают больше предсказуемости, тогда как спотовые закупки сильнее зависят от текущей ситуации на мировом рынке.

Напомним, KP.RU ранее писал, что зависимость Евросоюза от российского газа сменилась зависимостью от поставок из США. По итогам 2025 года американский СПГ занял около четверти всего газового импорта ЕС. При этом Норвегия оставалась крупнейшим поставщиком газа в Европу.