«Возвращались домой со спектакля»: раскрыты подробности о матери и сыне, погибших в ДТП в Екатеринбурге

ДТП случилось вечером 10 июня в центре Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Погибшие в ДТП у храма Большой Златоуст в среду в Екатеринбурге мальчик и его мама в тот трагический день возвращались домой со спектакля в театре эстрады. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Полицейские отметили, что погибшая мама - Екатерина Соколова, 1983 года рождения возглавляла родительский комитет школы № 48 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

«Там же учился ее младший сын Саша, 2016 года рождения. Первого сентября он бы пошел в четвертый класс», - сообщили в ведомстве.

В тот день, глава семьи был со старшим сыном в командировке, а младший Саша посещал летний лагерь в соседней школе. Именно поэтому маму и сына сразу никто не потерял. Первыми забили тревогу в школе - Саша не пришел в группу пришкольного лагеря. В тот роковой день мама и сын возвращались домой со спектакля в театре.

О семье и, в частности, о погибшей Екатерине тепло отзываются и соседи в доме, и педагогический коллектив в школе.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения водителю автобуса, сбившему насмерть четырех пешеходов в центре города. Мужчина заключен под стражу до 10 августа.

Кроме того, арестовали и директора перевозчика, автобус которой вылетел на тротуар в Екатеринбурге, вследствие чего погибли четыре человека. Алексей Ярков, директор транспортной компании ООО «Авто-Ном», в суде вину не признал и назвал трагедию несчастным случаем.

Напомним, смертельное ДТП случилось вечером 10 июня в центре Екатеринбурге. Столкнувшись с машиной, автобус вылетел на тротуар, где в ожидании светофора стояла большая группа людей. Люди пытались разбежаться, но не успели.