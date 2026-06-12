МИД РФ заявил, что США развернули настоящую охоту на россиян в Таиланде Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

США развернули настоящую «охоту» на россиян в Таиланде. Об этом сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Таиланд остается одной из самых популярных стран у российских туристов. При этом само азиатское государство остается дружественным к РФ. Однако, по данным МИД, именно там Вашингтон проводит операции по задержанию.

«К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую "охоту" за россиянами», - говорится в сообщении на сайте МИД.

В министерстве подчеркнули, что США действуют «напористо» и проводят спецоперации по задержанию россиян без оглядки на власти королевства. По версии МИД, такие действия касаются граждан РФ, которые по тем или иным причинам попали в поле зрения Вашингтона.

Напомним, одним из самых известных случаев задержания россиян в Таиланде стала история Виктора Бута. Его задержали в 2008 году по запросу США, а затем экстрадировали в Америку. Там ему предъявили обвинение в торговле оружием и приговорили к 25 годам тюрьмы. В 2022 году Бута вернули в Россию в рамках обмена.