Путин: талант актрисы Марины Неёловой покорил сердца разных поколений зрителей Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин отметил талант народной артистки России Марины Нееловой и ее способность к глубокому перевоплощению. Об этом глава государства сказал во время церемонии вручения госнаград в Кремле.

Президент подчеркнул, что роли Нееловой в театре и кино всегда становились настоящим событием. Кроме того, мастерство и самоотдача актрисы служат ориентиром для всего театрального сообщества.

«Талант Марины Вячеславовны Неёловой, её яркая индивидуальность, способность к глубокому психологическому перевоплощению покорили сердца зрителей разных поколений», - сказал Путин.

В День России президент традиционно вручает звания Героев Труда и государственные премии. Награды присуждают в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за гуманитарную, благотворительную и правозащитную деятельность. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.

Напомним, в Курске недавно даже показали трансляцию спектакля «Без вины виноватые», где занята Марина Неелова. Постановку режиссера Сергея Газарова создали по пьесе Александра Островского. Вместе с Нееловой в спектакле играют Алена Бабенко, Дмитрий Смолев, Дарья Белоусова и Виктория Романенко. Трансляцию организовали на Полугоре, чтобы жители могли увидеть работу известных артистов театра и кино.