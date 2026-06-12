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НовостиВ мире12 июня 2026 11:55

В Германии выступили с требованием о мире на Украине: «Это то, что нужно континенту»

Лидер АдГ Вайдель призвала начать говорить о мире в Европе и на Украине
Анастасия СУТОРМИНА
Лидер АдГ Вайдель призвала начать говорить о мире в Европе и на Украине

Лидер АдГ Вайдель призвала начать говорить о мире в Европе и на Украине

Фото: REUTERS.

Вместо конфронтации с Россией Европе и Украине нужен прочный мир. Об этом в соцсети Х заявила сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

«Мир — это именно то, что нужно этому континенту, и Украине тоже. Давайте наконец говорить о мире вместо войны», — написала она.

Вместе с тем, немецкий политический деятель заявила, что Незалежная никогда не должна входить ни в ЕС, ни в НАТО.

В этих условиях в Киеве заявили о прекращении переговорного процесса с Россией по конфликту. Украинские чиновники отметили, что предыдущий переговорный процесс фактически мертв. Он замер и никуда не движется.

Ранее KP.RU сообщил, что позиция России в переговорах неизменна. Москва выступает за устранение первопричин конфликта.