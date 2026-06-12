ЦИК Армении аннулировал результаты голосования на третьем по счёту участке

ЦИК Армении аннулировал результаты голосования на третьем участке Фото: REUTERS.

Центральная избирательная комиссия Армении аннулировала результаты голосования на парламентских выборах, проходивших 7 июня, уже на третьем по счету избирательном участке. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

На этот раз, говорится в заявлении ведомства, итоги голосования отменены на избирательном участке № 12/13 в городе Арташат республики. Причина такого решения заключается в том, что в 17.00 7 июня выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил - «Национально-демократического полюса».

Ранее, напомним, Центральная избирательная комиссия Армении приняла обращения от доверенных лиц и кандидатов партий «Процветающая Армения» и «Крылья единства», а также от блока «Армения» с просьбой пересчитать результаты на 555 избирательных участках.

До этого сайт KP.RU сообщил, что оппозиционные партии Армении попытаются оспорить результаты выборов в суде.