Эксперт по этикету объяснила, почему нельзя дарить красные розы коллегам и учителям. Фото: Manfred Bail, Global Look Press

Красные розы исторически символизируют любовь и страсть, поэтому их неуместное использование может поставить человека в неловкое положение. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева.

По словам специалиста, алый цвет букета напрямую олицетворяет пылкие чувства. В связи с этим монобукеты из красных роз стоит преподносить исключительно тем, к кому даритель испытывает романтическую привязанность или страсть.

«Ошибкой будет дарить красные розы тем, кто находится вне этого контекста. Например, коллегам, бизнес-партнерам или учителям и другим, к кому вы не испытываете романтических чувств», — подчеркнула Богачева.

Кроме того, эксперт подтвердила обоснованность правила не дарить красные розы совсем юным девушкам. В этикете существует прямая зависимость между возрастом получателя и строгостью цветочной композиции. Чем моложе адресат, тем менее официозным должен быть букет. Например, юной девушке отлично подойдут ромашки, в то время как для зрелой дамы они будут выглядеть слишком просто.

Если же мужчина выбирает красные розы для молодой девушки, он подсознательно транслирует, что рассчитывает на её расположение, что может легко смутить получательницу. В заключение Екатерина Богачева порекомендовала всегда учитывать культурный подтекст при выборе цветов и не пренебрегать советами профессиональных флористов.