Зеленский подписал указ о введении санкций против Союза журналистов России Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских судей и средств массовой информации. Под ограничения в том числе попали Союз журналистов РФ, «Газета.ru» и «Лента.ru».

Документ опубликован на сайте Зеленского. В нем говорится о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня 2026 года.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», — сказано в тексте.

Согласно опубликованному документу, санкции ввели против 29 физических и 17 юридических лиц. В перечень вошли российские судьи, СМИ, Союз журналистов России, а также его отделения в ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областях.

Немногим ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что решение США снять часть ограничений на российскую нефть фактически говорит о признании роли Москвы. В первую очередь, для стабильности мирового энергетического рынка. По его словам, зарубежные страны начинают осознавать значение российских нефти и газа для других государств.