Адаму Кадырову присвоили почетное звание Героя Чечни, фото: Алексей Белкин/ТАСС

Адам Кадыров, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, получил звание Героя Чеченской Республики. Медаль ему вручил глава республики Рамзан Кадыров, а награждение прокомментировал председатель чеченского правительства Магомед Даудов.

«Данная награда является заслуженным признанием патриотизма Адама Рамзановича, его ответственности и преданности своему Отечеству. Адам своим трудом ежедневно доказывает верность высоким принципам служения Родине и интересам народа», - заявил Даудов.

По словам Даудова, Адам Кадыров получил это звание по указу главы республики. Звание дано за большие заслуги перед страной, его усердную работу на благо народа, активное участие в поддержке специальной военной операции и в честь Дня России.

Ранее KP.RU сообщил, что Адам Кадыров был внесен в Книгу рекордов России за то, что стал самым юным начальником службы безопасности главы региона.