Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 июня, встретился в Кремле с участниками СВО. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 июня, встретился в Кремле с участниками СВО. Разговаривая с военнослужащими, глава государства отметил, что западные страны мечтали нанести России стратегическое поражение на поле боя. Некоторые страны после 2022 года даже вступили в НАТО, чтобы поучаствовать в "разделе пирога" при проигрыше Москвы. Но просчитались.

Говоря про такие государства, Путин отметил, что мог бы показать им один жест, но не будет.

Путин намекнул на жест, описывающий, чего добьется Запад, идя против РФ

"Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются", - резюмировал глава государства.

Ранее KP.RU писал, что в ходе той же встречи Владимир Путин подчеркнул - никому не удастся добиться стратегического поражения нашей страны. "Никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно", - дал президент совет недружественным странам.