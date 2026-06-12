Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 июня, встретился в Кремле с участниками СВО. Разговаривая с военнослужащими, глава государства отметил, что западные страны мечтали нанести России стратегическое поражение на поле боя. Некоторые страны после 2022 года даже вступили в НАТО, чтобы поучаствовать в "разделе пирога" при проигрыше Москвы. Но просчитались.
Говоря про такие государства, Путин отметил, что мог бы показать им один жест, но не будет.
"Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются", - резюмировал глава государства.
Ранее KP.RU писал, что в ходе той же встречи Владимир Путин подчеркнул - никому не удастся добиться стратегического поражения нашей страны. "Никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно", - дал президент совет недружественным странам.