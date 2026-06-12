Мужчине диагностировали полицитемию – редкую форму рака крови. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Британии мужчину семь лет лечили от рака крови, которого у него не было. Об этом сообщает BBC.

41-летний житель Тамворта Саймон Пирсон в 2017 году обратился к врачам из-за сильной усталости, повышенного уровня эритроцитов и необычных показателей железа. В больнице George Eliot Hospital в Нанитоне ему диагностировали полицитемию – редкую форму рака крови. Тогда же поставили гемохроматоз.

После этого Пирсон несколько лет проходил лечение. Ему провели 42 процедуры по очистке крови. Он считал, что живет с тяжелым заболеванием, и опасался, что мог передать наследственное нарушение детям.

Ошибку обнаружили в 2025 году после того, как медсестра усомнилась в диагнозе на плановом приеме. Дополнительные проверки показали, что у мужчины не было ни рака крови, ни генетического заболевания. Больница же признала ошибку, а также принесла извинения. Сам Пирсон начал судебное разбирательство.

«Я все еще пытаюсь смириться с тем, что все это было ошибкой. Иногда мне кажется, что я потерял чувство реальности», — рассказал Пирсон.

Не менее жуткий случай недавно произошел в США. Там во Флориде 44-летнему врачу Томасу Шакновски предъявили обвинение в непредумышленном убийстве второй степени после смерти пациента во время операции. По данным СМИ, хирург удалил 70-летнему мужчине печень, приняв ее за селезенку.