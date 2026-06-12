Путин заявил, что РФ встречает День России с гордостью за свершения предков Фото: REUTERS.

Россия встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград.

Торжественная церемония проходила в Большом Кремлевском дворце. И во время нее Путин подчеркнул, что праздник связан не только с сегодняшним днем страны, но и со всем ее историческим путем.

«Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое», — сказал Путин.

Церемония проходит в День России, 12 июня. По традиции в этот день в Кремле отмечают людей, внесших заметный вклад в развитие страны.

Напомним, 1 июня Путин подписал указ о проведении ежегодной Международной недели «Народы России». Документ направлен на укрепление единства многонационального народа РФ и развитие международного гуманитарного сотрудничества. Координировать подготовку недели будет Совет безопасности.