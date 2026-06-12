Путин: РФ готова жить дружно с Западом, но не будет предавать свои интересы Фото: REUTERS.

Россия готова жить с Западом дружно и решать спорные вопросы через переговоры. Однако Москва не примет ультиматумы и не будет предавать свои национальные интересы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими-участниками СВО.

Глава государства подчеркнул, что Россия открыта к диалогу. Однако сам разговор должен строиться не на давлении, а на уважении российских интересов. Причем Москва смотрит не только на текущую ситуацию, но и на долгосрочную перспективу.

«Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес. Мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу», — указал президент.

Немногим ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине остается предпочтительным для Москвы. По его словам, Россия считает мирные способы достижения своих целей приоритетными. При этом представитель Кремля отмечал, что страны Евросоюза не выходили к России с предложениями о переговорах.