Политолог Дудаков: уже скоро США лишат Европу своей военной поддержки

Политолог Дудаков: уже скоро США лишит Европу всей военной поддержки Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Политолог-американист Малек Дудаков предположил, как могут в будущем складываться отношения США и Европы. По мнению эксперта, ситуация движется в сторону ухудшения.

Дударев уверен, что Соединенные Штаты в будущем лишат Европу гарантий безопасности. Постепенно Вашингтон пытается оптимизировать военное присутствие в неприоритетных для него регионах, к которым, в частности, относится Евросоюз.

Политолог не исключает, что уже во время ближайшего саммита НАТО, который пройдет в Турции, будут официально озвучены первые решения, в частности, по изменениям карты военного присутствия. Американская военная машина перегружена и приходится делать выбор, он делается в пользу приоритетных направлений. А вот те, которые вне его, остаются в стороне.

- Европа как раз к такому направлению, неприоритетному для США, сейчас и относится. Никаких гарантий безопасности уже точно ЕС от американцев не дождется, — высказался Дудаков в беседе с NEWS.ru.

Страны ЕС зависят от США и в сфере военной логистики. И если случится конфликт, то Европа останется «у разбитого корыта».

Эксперт полагает, что ЕС тоже осознает грядущие перемены и будет пытаться заполнить «дыру своей безопасности, но вряд ли это у нее получится».