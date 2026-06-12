Путин признался, что обладает полезным навыком: президент хорошо разбирается в одном ремесле

Владимир Путин рассказал, что имеет четвертый разряд плотника Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин провел встречу с Героями Труда, на которой они обсудили вопросы, связанные с рабочими разрядами. В ходе беседы глава государства признался, что владеет четвертым разрядом плотника.

Токарь компании «Электронспецтехника», Герой Труда РФ Анатолий Свиридов, поддержал Путина: «Рабочий класс с вами, Владимир Владимирович». Путин пошутил, что интеллигенция выполняет роль «прокладки», как говорили в советское время, а вот рабочие - это куда важнее.

«А у меня четвертый разряд плотника», - добавил Путин.

«Да вы что, у меня всего третий разряд, нужно больше работать над собой», - отреагировал директор завода «Фиолент» Александр Баталин.

Также Путин получил благодарность от Героя Труда, гендиректора «Донского» Александра Колесниченко, за вклад в сельское хозяйство. Колесниченко отметил, что крестьяне всегда были опорой России.

Ранее KP.RU сообщил, что как-то Путин признавался, что порой завершает рабочие дни глубокой ночью.