Несли на носилках в крови, потребовалась срочная операция: что случилось с Ольгой Бузовой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Певице и телеведущей Ольге Бузовой потребовалась операция после падения в душе. Об этом рассказал ее пиар-директор Антон Богославский в беседе со StarHit.

По данным издания, артистка неудачно поскользнулась дома и получила травму ноги. Открытого перелома у Бузовой не было, однако без хирургического вмешательства обойтись не удалось. Певица рассекла колено и потеряла много крови.

Фото: соцсети Ольги Бузовой

«После падения сделали операцию, она длилась около трех часов. Наложили швы. Сейчас Оля отходит от наркоза», — рассказал Богославский.

На кадрах, опубликованных StarHit, видно, что артистке оказывают первую помощь медики. Самостоятельно подняться она не могла, поэтому окровавленную Бузову вынесли на носилках к машине скорой помощи. Ее директор при этом опроверг сообщения о том, что певице якобы пришлось долго ждать врачей. По его словам, скорая приехала быстро.

Из-за травмы Бузовой уже пришлось отказаться от ближайшего концерта в Ростове-на-Дону. Выступление было запланировано на 13 июня, однако теперь артистка намерена приехать в город не раньше 6 августа. По данным издания, здоровью певицы сейчас ничего не угрожает.

К слову, недавно в семье Бузовой произошло радостное событие. Ее сестра Анна объявила о беременности, после чего поздравления ей передали сама Ольга и бывший супруг артистки Дмитрий Тарасов. Бузова тогда эмоционально поддержала сестру и призналась, что ждет встречи с будущим ребенком.