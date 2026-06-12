ЦРУ опубликовало доклад о пролете НЛО между Будапештом и Москвой Фото: Shutterstock.

Третья часть рассекреченных материалов Пентагона о неопознанных летающих объектах (НЛО) включает доклад ЦРУ, в котором упоминается «пролет летающих тарелок» между Будапештом и Москвой в 1955 году.

Согласно докладу, источник в американском ведомстве, гражданин США венгерского происхождения, получил письмо от своей племянницы из Будапешта. В письме она рассказала о странных летающих объектах, которые несколько недель тревожили местных жителей.

В письме племянница утверждала, что эти объекты были очень быстрыми и вызвали большой интерес в научных кругах. Скорость их оценивалась в 12 тыс. километров в час. К письму был приложен рисунок, на котором был изображен строй и предполагаемый маршрут этих объектов.

Источник отметил, что это первый раз, когда его племянница упоминала подобные объекты в своих письмах. Почему американская разведка всерьез воспринимает письмо некой племянницы как одно из доказательств существования НЛО - загадка не хуже тарелок, летящих на скорости 12 тыс. километров в час.

Ранее KP.RU сообщил, что на снимках поверхности Марса снова заметили летающую тарелку, но NASA отказывается это комментировать.