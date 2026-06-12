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НовостиПолитика12 июня 2026 15:40

РФ с 15 июня вводит уведомительный порядок пересечения границы для дипломатов ЕС

Новые правила по пересечению границы РФ коснутся представительства ЕС, а также отдельных государств Шенгенской зоны
Марк СОКОЛОВ
РФ с 15 июня вводит уведомительный порядок пересечения границ для дипломатов ЕС

РФ с 15 июня вводит уведомительный порядок пересечения границ для дипломатов ЕС

Фото: Shutterstock.

Россия с 15 июня вводит уведомительный порядок пересечения границы для сотрудников дипмиссий стран Евросоюза. Об этом сообщил департамент государственного протокола МИД РФ.

Подчеркивается, что новый порядок также затронет сотрудников консульских учреждений стран-членов ЕС, отдельных государств Шенгенской зоны и Представительства Евросоюза в Москве. В МИД уточнили, что порядок начнет действовать с 15 июня 2026 года. Другие детали в приведенном сообщении департамента не раскрываются.

Напомним, в январе Франция обязала российское посольство заранее сообщать о визитах дипломатов, аккредитованных в других странах ЕС. Париж потребовал направлять уведомление за сутки до поездки во Францию. Тогда в материале уточнялось, что ограничение касалось российских дипломатов, которые работают не во французской юрисдикции, но планируют въезд на территорию страны.