«Ну тупы-ы-ые!»: знаменитые шутки Задорнова про американцев хотят приватизировать

Вдова Михаила Задорнова захотела приватизировать все его шутки про США Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вдова Михаила Задорнова решила защитить наследие своего покойного мужа и добиться контроля над использованием его шуток в социальных сетях. Спустя девять лет после смерти сатирика она обратилась в суд с требованием прекратить публикации его произведений без её разрешения. Так, по крайней мере, утверждает Mash.

Осенью 2025 года между второй женой Михаила Задорнова, Еленой Бомбиной, и его первой супругой, Велтой Задорновой, разгорелся судебный спор. Елена претендовала на часть выплат, полагая, что они являются совместным имуществом. Однако суд отклонил её иск, так как права на произведения перешли к Велте по завещанию, а Елена не обратилась за своей долей вовремя.

Возможно, опасаясь притязаний Елены, в мае 2026 года Велта обратилась в Мосгорсуд с просьбой защитить авторские права на большое количество монологов, рассказов и анекдотов сатирика, которые публикуются в интернете без её разрешения.

В списке спорных произведений оказались такие известные шутки, как «только наших», про «тупых американцев», истории о туристах, депутатах, АвтоВАЗе, ценах и чиновниках.

Ранее KP.RU сообщил, что 10 ноября 2017 года не стало Михаила Задорнова - он умер от тяжелой болезни, вылечить которую было невозможно.