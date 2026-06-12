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НовостиЗвезды12 июня 2026 15:45

«Ну тупы-ы-ые!»: знаменитые шутки Задорнова про американцев хотят приватизировать

Вдова Михаила Задорнова захотела приватизировать все его шутки про США
Сергей КУДРИН
Вдова Михаила Задорнова захотела приватизировать все его шутки про США

Вдова Михаила Задорнова захотела приватизировать все его шутки про США

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вдова Михаила Задорнова решила защитить наследие своего покойного мужа и добиться контроля над использованием его шуток в социальных сетях. Спустя девять лет после смерти сатирика она обратилась в суд с требованием прекратить публикации его произведений без её разрешения. Так, по крайней мере, утверждает Mash.

Осенью 2025 года между второй женой Михаила Задорнова, Еленой Бомбиной, и его первой супругой, Велтой Задорновой, разгорелся судебный спор. Елена претендовала на часть выплат, полагая, что они являются совместным имуществом. Однако суд отклонил её иск, так как права на произведения перешли к Велте по завещанию, а Елена не обратилась за своей долей вовремя.

Возможно, опасаясь притязаний Елены, в мае 2026 года Велта обратилась в Мосгорсуд с просьбой защитить авторские права на большое количество монологов, рассказов и анекдотов сатирика, которые публикуются в интернете без её разрешения.

В списке спорных произведений оказались такие известные шутки, как «только наших», про «тупых американцев», истории о туристах, депутатах, АвтоВАЗе, ценах и чиновниках.

Ранее KP.RU сообщил, что 10 ноября 2017 года не стало Михаила Задорнова - он умер от тяжелой болезни, вылечить которую было невозможно.