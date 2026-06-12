Черепах-шпионов обнаружили в акваториях Китая: они передавали сведения за границу

Разведку против КНР вели черепахи и рыбы, к которым были прикреплены датчики, передававшие информацию за границу. Фото: Pu Xiaoxu/XinHua/Global Look Press

Спецслужбы Китая обнаружили в морской акватории у страны необычных шпионов. Разведку против КНР вели черепахи и рыбы, к которым были прикреплены датчики, передававшие информацию за границу. Об этом сообщает в своих социальных сетях министерство государственной безопасности (МГБ) КНР.

"В одном из морских районов Китая были обнаружены крупные живые морские животные, к которым были прикреплены датчики", - заявили в ведомстве, уточнив, что речь идет о черепахах и рыбах.

Отмечается, что черепахи-шпионы и их "коллеги" рыбы-разведчики в режиме реального времени собирали важные данные, среди которых: температура воды, ее соленость, а также морские течения и другая информация об акватории. Все это посылалось по спутниковой связи прямо за границу.

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