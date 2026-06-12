«Если это последняя осень в моей жизни – она очень красивая»: Людмила Чурсина предчувствовала, что ее скоро не станет

Племянник Людмилы Чурсиной рассказал, что она не боялась смерти Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге на Сестрорецком кладбище похоронили народную артистку СССР Людмилу Чурсину. На прощание пришли около ста человек, которые вспоминали Чурсину как светлого, честного и мужественного человека. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».

«Она не боялась смерти. Полгода назад мы ехали в клинику. Тетя посмотрела в окно и сказала: Если это и последняя осень в моей жизни, по крайней мере, она очень красивая. Тогда я думал, что она ошибается, но она не ошиблась», - рассказал племянник Чурсиной Алексей Рымарев.

С Петербургом актрису связывали семейные узы: она переехала туда после смерти сестры, взяла опеку над племянником и его семьей. Коллега Николай Буров вспомнил, как Чурсина признала его заслуги в спектакле, несмотря на его молодость. По словам собравшихся на прощании, Чурсина была замечательным партнером и собеседником, а ее жизнь была полна трудностей, которые она преодолевала с честью.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин прислал большой венок на прощание с Людмилой Чурсиной.