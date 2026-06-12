Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2026 16:18

«Если это последняя осень в моей жизни – она очень красивая»: Людмила Чурсина предчувствовала, что ее скоро не станет

Племянник Людмилы Чурсиной рассказал, что она не боялась смерти
Сергей КУДРИН
Племянник Людмилы Чурсиной рассказал, что она не боялась смерти

Племянник Людмилы Чурсиной рассказал, что она не боялась смерти

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге на Сестрорецком кладбище похоронили народную артистку СССР Людмилу Чурсину. На прощание пришли около ста человек, которые вспоминали Чурсину как светлого, честного и мужественного человека. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».

«Она не боялась смерти. Полгода назад мы ехали в клинику. Тетя посмотрела в окно и сказала: Если это и последняя осень в моей жизни, по крайней мере, она очень красивая. Тогда я думал, что она ошибается, но она не ошиблась», - рассказал племянник Чурсиной Алексей Рымарев.

С Петербургом актрису связывали семейные узы: она переехала туда после смерти сестры, взяла опеку над племянником и его семьей. Коллега Николай Буров вспомнил, как Чурсина признала его заслуги в спектакле, несмотря на его молодость. По словам собравшихся на прощании, Чурсина была замечательным партнером и собеседником, а ее жизнь была полна трудностей, которые она преодолевала с честью.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин прислал большой венок на прощание с Людмилой Чурсиной.