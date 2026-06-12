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НовостиВ мире12 июня 2026 16:58

Нацразведка США раскрыла, какие вирусы хранятся в биолабораториях на Украине: в списке чума, сибирская язва и лихорадка Эбола

Нацразведка США: на Украине находятся более 40 биолабораторий с вирусами
Марк СОКОЛОВ
Нацразведка США раскрыла, какие вирусы хранятся в биолабораториях на Украине: в списке чума, сибирская язва и лихорадка Эбола

Нацразведка США раскрыла, какие вирусы хранятся в биолабораториях на Украине: в списке чума, сибирская язва и лихорадка Эбола

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Украине находятся более 40 лабораторий, которые поддерживались Вашингтоном. Соответствующие данные следуют из документа нацразведки США.

Утверждается, что в задачи этих лабораторий входило хранение биологического оружия. Также там, согласно документу, обучали украинских ученых работе в условиях биологической изоляции и проводили сертификацию по работе с особо опасными патогенами.

«Украина: более 40 построенных и поддерживаемых лабораторий», — говорится в документе.

При этом в документе также упоминаются конкретные вирусы, находившиеся в лабораториях. В их числе сибирская язва, лихорадка эбола, туляремия, чума, а также другие патогены.

Немногим ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что около 40 из 120 американских биолабораторий за рубежом работали именно на Украине из-за дешевой рабочей силы и большого числа подготовленных специалистов. По словам Марочко, для Вашингтона Украина стала удобной площадкой для таких проектов.