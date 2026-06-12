«Вычислили менее, чем за сутки»: в Крыму задержали мужчину, снимавшего военные бензовозы для Украины

В Крыму задержали местного жителя, который пошел на преступление и решил передавать врагу ценную информацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму задержали местного жителя, который пошел на преступление и решил передавать врагу ценную информацию. По версии следствия, он снимал на видео военные бензовозы, чтобы затем передать эту информацию украинской стороне. Об этом представителям СМИ сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Примечательно, что пресекли деятельность горе-«оператора» максимально оперативно – на то, чтобы вычислить и задержать преступника, правоохранителям потребовалось менее суток.

«Сегодня утром во вражеских украинских телеграм-каналах появилось видео о движении военного автомобиля из выезда из города Керчи, снятое одним из жителей региона. По данному факту в кратчайшие сроки в результате совместных оперативных мероприятий УФСБ и УМВД России „Керченское“ установлен и при силовой поддержке ОМОН „Грифон“ задержан гражданин РФ 1974 года рождения, который осуществил видеофиксацию автомобиля и отправил видео за рубеж. <…> Сделал это он в День России, что, думаю, еще более мерзко и кощунственно», - рассказал подробности Олег Крючков.

Ранее KP.RU писал, что ФСБ задержала агента СБУ, готовившего подрыв объекта энергетики на Кубани. Агента украинских спецслужб 2003 года рождения задержали в Новороссийске с 2,5 кг взрывчатки.