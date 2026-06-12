Военкор Александр Коц опубликовал видео с места покушения на Пинчука, фото: кадр из видео

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в мессенджере MAX видео последствий покушения на полковника, первого министра госбезопасности ДНР и командира добровольческого отряда «БАРС-13» Андрея Пинчука. По словам самого военного, его спасли бронедверь и быстрый шаг.

«Оно целенаправленно было направлено на вход. Я быстро хожу, поэтому немножко они не рассчитали. Буквально две-три секунды. У меня бронированная дверь, я закрыл, раздался взрыв. Благодаря двери и быстроте перемещения взрыв пошёл мимо меня», - рассказал Пинчук.

Покушение на Андрея Пинчука в Новой Москве

Организовано покушение было максимально просто: к загородному дому полковника приехал курьер маркетплейса и оставил посылку, а затем уехал. А после раздался взрыв. Посылка была напичкана поражающими элементами, а взрыв был направленным - точно в сторону входной двери дома Пинчука.

Ранее KP.RU сообщил, что Пинчук выжил при покушении, хотя и получил повреждения. Угрозы его жизни нет.

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