Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова кратко, но емко охарактеризовала последние действия нелегитимного главы киевского режима Владимира Зеленского против русского языка на Украине. Она отметила, что исключение киевскими властями русского языка из списка подлежащих защите на Украине — это ни что иное как «неонацизм в действии». Заявление Мария Захарова сделала в беседе с ТАСС.

«Неонацизм в действии», - отметила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее на Украине вычеркнули русский и молдавский из перечня языков, подлежащих законной защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Соответствующий документ подписал Владимир Зеленский.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Зеленский, несмотря на все потуги бороться с русским языком, сам случайно перешел на него в официальной речи, причем в тот момент, когда требовал вытеснить его из всех сфер.