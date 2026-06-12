Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасился в триколор в честь Дня России

Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае украсили в цвета российского флага к 12 июня, фото: Даниил Катеренчук/ТАСС

Небоскрёб «Бурдж-Халифа» в Дубае, самое высокое здание на планете, в честь Дня России был окрашен в цвета российского флага.

С 2007 года «Бурдж-Халифа» сохраняет статус самого высокого здания в мире. Его высота составляет 828 метров, а фасад оборудован одним из крупнейших в мире LED-экранов, которые используются для украшения и подобных акций.

«Бурдж-Халифа» в Дубае окрасился в цвета флага России

Уже по традиции, 12 июня каждого года небоскрёб освещается цветами российского триколора. Это дружественный жест, символизирующий близкие отношения между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Россией.

Ранее KP.RU сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России. В поздравлении говорится о стремлении Вашингтона содействовать мирному урегулированию конфликта и наладить более конструктивные отношения с Россией. Рубио подчеркнул надежду на прочный мир и процветание российского народа.