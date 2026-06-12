Представители Международного валютного фонда (МВФ) сообщили о достижении предварительной договоренности с украинскими властями о выделении им транша в размере $690 млн. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Представители Международного валютного фонда (МВФ) сообщили о достижении предварительной договоренности с украинскими властями о выделении им транша в размере $690 млн. Деньги направят Киеву в рамках новой программы кредитной поддержки. Об этом говорится в опубликованном заявлении МВФ.

Речь идет о выделении денег по программе поддержки общей суммой $8,1 млрд, которая рассчитана на четыре года. Однако средства направят только в том случае, если такое решение одобрит Совет исполнительных директоров МВФ.

«Персонал МВФ и украинские власти достигли договоренности на рабочем уровне по итогам первого обзора выполнения рассчитанной на 4 года программы поддержки в общем объеме $8,1 млрд. Украина получит в случае одобрения Советом исполнительных директоров фонда доступ к примерно $690 млн, что доведет ассигнования в рамках программы до $2,2 млрд», — говорится в документе.

Ранее KP.RU писал, что в апреле на саммите Евросоюза на Кипре официально принято решение выделить Украине кредит в 90 миллиардов евро, однако киевский режим эти деньги не спасут.

Накануне в Варшаве заявили, что не хотят выделять Киеву 6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС

А в Италии разоблачили преступную схему финансирования режима Зеленского. Итальянский сенатор Борги при этом назвал кредиты ЕС Украине финансовой пирамидой.