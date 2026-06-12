Алтайский край встретил главный праздник страны фестивалем дружбы народов

Фото: А. Червяков.

12 июня в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» Алтайского края развернулись ключевые события четырнадцатого Всероссийского фестиваля «День России». Год единства народов РФ стал главной объединяющей темой для всех его участников. Праздничная программа вместила народные гуляния с выступлениями фольклорных коллективов из разных регионов, выставки национальных диаспор, ярмарку ремесел и краеведческие викторины.

Фото: А. Червяков.

На площадке «Казаки Алтая» желающие могли увидеть показательные выступления мастеров владения шашкой с элементами фланкировки. Также здесь была организована выставка исторического оружия казаков.

На выставке «Живое ремесло» мастера из разных уголков страны показали оригинальные техники народных художественных промыслов и ремесел - резьбу по дереву, обработку бересты, создание народных инструментов и текстильных кукол.

Фото: А. Червяков.

Кульминацией праздника дня стало массовое хороводное шествие по центральной аллее, а также финал «Молодецких игр народов России», где команды соревновались в традиционных спортивных дисциплинах.

География праздника охватила всю Россию. В Алтайский край прибыли делегации из Республики Алтай, Тывы, Удмуртии, Новосибирской, Челябинской, Нижегородской областей, Забайкалья, Москвы и Санкт-Петербурга и впервые — гости из Славяносербска ЛНР.

Фото: А. Червяков.

Фестиваль посетил губернатор Виктор Томенко. Он поздравил всех гостей торжества с Днём России и осмотрел площадки национальных объединений. Здесь глава региона пообщался с руководителями белорусской, казахской, немецкой, армянской, татарской и других общин, включая коренной малочисленный народ Алтайского края кумандинцев. Специальными гостями фестиваля в рамках краевой госпрограммы «Развитие культуры Алтайского края» стали соотечественники из Казахстана, Норвегии и Таиланда.

В рамках программы «Мы – граждане России!» Виктор Томенко вручил паспорта восьми юным жителям края, достигшим четырнадцати лет.

Фото: А. Червяков.

Обращаясь к участникам мероприятия, губернатор отметил, что фестиваль объединяет представителей более чем 130 национальностей, для которых Алтайский край и Россия стали родным домом.

«Объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным Год единства народов России стал еще одним важным символом нашего сплочения вокруг общих целей и ценностей. С Днём России!» - сказал Виктор Томенко.

Глава региона также наградил почётными грамотами правительства края руководство Российского фольклорного союза и Союза армян края.

Фото: А. Червяков.

Председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по спорту, культуре и молодежной политике от фракции «Единая Россия» Татьяна Ильюченко, выступая в аутентичном мокшанском костюме, подчеркнула: уважение к предкам и сохранение корней являются основой силы многонациональной России.

Финальным аккордом праздника, который был организован при поддержке Правительства Алтайского края, стал гала-концерт ансамбля имени Александра Фёдоровича Березикова «Под небом Алтая».