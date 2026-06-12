Обвиняемым в краже книг Пушкина во Франции грозит до 8 лет тюрьмы, фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прокуратура Франции потребовала для граждан Грузии, обвиняемых в краже редких книг русских классиков, включая произведения Александра Пушкина, до восьми лет лишения свободы. Об этом информирует телеканал France24.

Прокурор назвал действия обвиняемых «настоящей кражей сокровищ», подчеркнув, что это была «массовая, организованная и тщательно спланированная операция, выполненная с цинизмом».

Трое мужчин из шести обвиняемых содержатся во Франции. Двое из них уже получили сроки в Литве и Эстонии, но были переданы Парижу для нового суда. Двое других отбывают наказание в Грузии, которая не выдает своих граждан для судебного преследования за рубежом. Единственная женщина на свободе, ей запросили два года условно. Лидеру группировки прокуратура требует восемь лет тюрьмы.

Напомним, шестеро граждан Грузии обвиняются в похищении редких книг, включая первые экземпляры произведений Пушкина и Лермонтова, из Национальной библиотеки Франции и библиотеки Дидро. Прокуратура считает их причастными к кражам в 2023 году и связывает с обширной преступной группировкой, действовавшей в Европе.

Ранее KP.RU сообщил, что похитителей книг Пушкина во Франции смогли найти при помощи следов ДНК.