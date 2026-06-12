Аракчи сделал дерзкое заявление, не дожидаясь подписания документов: «Иран — победитель войны с США»

Глава МИД Аракчи заявил, что Иран стал победителем войны с США. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Иране сделали громкое заявление по поводу завершения конфликта с США. Выступая в программе государственного телевидения, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран вышел победителем из войны с Соединенными Штатами Америки.

«Иран — победитель войны с США», - безапелляционно заявил главный дипломат страны.

Аракчи пояснил, что согласно положениям временного соглашения с США уже в ближайшее время будет объявлено об окончании военных действий на всех фронтах (в том числе на территории Ливана). Также предусматривается прекращение блокады со стороны США и возобновление работы Ормузского пролива. При этом, по его словам, Штаты в меморандуме обязуются больше не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

А вот вопрос ядерной программы Ирана, который так волнует Трампа, еще не решены до конца. Аракчи заявил, что они будут обсуждаться сторонами на более поздних этапах.

При этом министр отметил, что сейчас меморандум еще не подписан, так что в документе возможны изменения.

Ранее KP.RU писал, что после угроз и ультиматумов США и Иран договорились о 14 пунктах сделки. Стороны могут подписать совместный меморандум о завершении конфликта уже на следующей неделе. Однако до настоящего мира еще далеко.