Один человек погиб, 11 ранены при стрельбе в американском Мидленде

Один человек погиб, девять ранены при стрельбе в американском Мидленде Фото: REUTERS.

В Мидленде, штат Техас, снова инцидент со стрельбой, сейчас он уже исчерпан. По данным местных властей, подозреваемый погиб. Мэр города Лори Блонг подтвердила, что в результате стрельбы один человек скончался, а еще 11 получили ранения.

«Инцидент со стрельбой был урегулирован, подтверждено, что подозреваемый погиб», - написала Блонг в соцсетях.

Отметим, что на юго-западе города в одном из зданий раздались выстрелы. Их было около двадцати. По словам свидетелей, после стрельбы на место происшествия прибыло около пятидесяти полицейских.

Это напоминало небольшую армию. Сотрудники правоохранительных органов использовали беспилотники и специальные автомобили. При помощи дрона было найдено тело подозреваемого, что с ним случилось - пока не ясно.

Ранее KP.RU сообщил, что в результате стрельбы в конце мая у Белого дома в Вашингтоне ранены двое. Один в тяжелом состоянии, сотрудники Секретной службы не пострадали.