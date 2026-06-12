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НовостиПолитика12 июня 2026 20:46

Кадыров высмеял западные санкции: «Боюсь показать свою кошку»

Кадыров заявил, что не показывает свою кошку, чтобы против неё не ввели санкции
Анна ПЕТРОВА
Кадыров не показывает свою кошку, чтобы против неё не ввели санкции

Кадыров не показывает свою кошку, чтобы против неё не ввели санкции

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Чечни Рамзан Кадыров пошутил, что боится показать свою кошку. Он скрывает домашнее животное из-за того, что Запад начал подвергать санкциям даже зверей, поэтому кошка тоже может оказаться в «черном списке». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», — сказал чеченский глава.

Как сообщается, Кадыров назвал текущего врага России «безбожными язычниками», отвергающими признание Всевышнего и Бога, отметив, что их цель заключается в разрушении мира.

Ранее в число самых нелепых происшествий на фоне западных санкций попала история с лошадью, принадлежащей Кадырову. В Германии организаторы скачек не выплатили призовые за ее первое место, а также заблокировали деньги на содержание скакуна.

Ранее Кадыров осудил санкции Великобритании в отношении его матери — Аймани Кадыровой.