Кадыров высмеял западные санкции: «Боюсь показать свою кошку»

Кадыров не показывает свою кошку, чтобы против неё не ввели санкции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Чечни Рамзан Кадыров пошутил, что боится показать свою кошку. Он скрывает домашнее животное из-за того, что Запад начал подвергать санкциям даже зверей, поэтому кошка тоже может оказаться в «черном списке». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», — сказал чеченский глава.

Как сообщается, Кадыров назвал текущего врага России «безбожными язычниками», отвергающими признание Всевышнего и Бога, отметив, что их цель заключается в разрушении мира.

Ранее в число самых нелепых происшествий на фоне западных санкций попала история с лошадью, принадлежащей Кадырову. В Германии организаторы скачек не выплатили призовые за ее первое место, а также заблокировали деньги на содержание скакуна.

Ранее Кадыров осудил санкции Великобритании в отношении его матери — Аймани Кадыровой.