Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире12 июня 2026 20:47

Британия 1 января 2027 года запретит импорт дизтоплива и керосина из нефти РФ

Британия запретит импорт топлива из российской нефти, произведенного в третьих странах
Мария ПАНЮТИНА
Британия 1 января 2027 года запретит импорт дизтоплива и керосина из нефти РФ

Британия 1 января 2027 года запретит импорт дизтоплива и керосина из нефти РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Британия с 1 января 2027 года введет запрет на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных в третьих странах из российской нефти. Об этом сообщили в Министерстве бизнеса и торговли страны.

По данным ведомства, действующее сейчас исключение для таких поставок было введено 19 мая для поддержки британских цепочек поставок в переходный период и обеспечения гибкости рынка до вступления новых ограничений в силу.

"Лицензия с самого начала носила временный характер и должна была быть отменена как можно скорее, чтобы усилить давление на Россию", - следует из сообщения министерства.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа нуждается в России для своего выживания на фоне энергетического кризиса. По словам политика, трудности заставляют Евросоюз исправлять прошлые ошибки.