Британия 1 января 2027 года запретит импорт дизтоплива и керосина из нефти РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Британия с 1 января 2027 года введет запрет на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных в третьих странах из российской нефти. Об этом сообщили в Министерстве бизнеса и торговли страны.

По данным ведомства, действующее сейчас исключение для таких поставок было введено 19 мая для поддержки британских цепочек поставок в переходный период и обеспечения гибкости рынка до вступления новых ограничений в силу.

"Лицензия с самого начала носила временный характер и должна была быть отменена как можно скорее, чтобы усилить давление на Россию", - следует из сообщения министерства.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа нуждается в России для своего выживания на фоне энергетического кризиса. По словам политика, трудности заставляют Евросоюз исправлять прошлые ошибки.