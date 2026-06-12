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Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал абсурдом намерение киевского главаря Владимира Зеленского в ближайшее время потребовать от ЕС еще 20 млрд долларов помощи.
«Полный бред! <…> Франция, таким образом, внесет дополнительно минимум два миллиарда долларов на войну и коррупцию!» — написал он в соцсети Х.
Филиппо также призвал полностью перестать финансировать киевский режим.
Напомним, по данным издания Politico, на предстоящей 18 июня встрече в формате «Рамштайн» Киев потребует от партнеров выделения еще 20 млрд долларов помощи. Уточняется, что Зеленский попросит у каждого из союзников от 2 до 6 млрд долларов.
Филиппо ранее подчеркнул, что главарь киевского режима находится в самом сердце обширной коррупционной сети на фоне скандала с «пленками Миндича».