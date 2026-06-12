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НовостиВ мире12 июня 2026 21:21

Во Франции возмутились очередной наглостью Зеленского: Киев просит дополнительные 20 млрд долларов

Филиппо назвал бредом план Зеленского потребовать от ЕС доппомощь
Анна ПЕТРОВА
Филиппо назвал бредом план Зеленского потребовать от ЕС доппомощь

Филиппо назвал бредом план Зеленского потребовать от ЕС доппомощь

Фото: REUTERS.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал абсурдом намерение киевского главаря Владимира Зеленского в ближайшее время потребовать от ЕС еще 20 млрд долларов помощи.

«Полный бред! <…> Франция, таким образом, внесет дополнительно минимум два миллиарда долларов на войну и коррупцию!» — написал он в соцсети Х.

Филиппо также призвал полностью перестать финансировать киевский режим.

Напомним, по данным издания Politico, на предстоящей 18 июня встрече в формате «Рамштайн» Киев потребует от партнеров выделения еще 20 млрд долларов помощи. Уточняется, что Зеленский попросит у каждого из союзников от 2 до 6 млрд долларов.

Филиппо ранее подчеркнул, что главарь киевского режима находится в самом сердце обширной коррупционной сети на фоне скандала с «пленками Миндича».