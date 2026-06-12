В Ираке произошел крупный пожар в здании Американского университета Фото: REUTERS.

В иракском городе Сулеймания произошел крупный пожар на территории Американского университета. Об этом сообщает Sabereen, прикрепив видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как пламя полностью охватывает корпуса и прилегающую территорию учебного заведения. На место происшествия оперативно прибыли подразделения полиции и пожарной службы, которые приступили к ликвидации последствий.

Ранее иранские военные атаковали базу США в иракской столице. Беспилотный летательный аппарат нанес удар по базе "Виктория" в Багдаде. После атаки дрона начался пожар.

Ранее KP.RU сообщал, что в Теннесси на заводе по переработке пластика вспыхнул крупный пожар. Местные власти ввели режим самоизоляции. Огонь охватил заводские ангары предприятия компании Sigma Renew 360.