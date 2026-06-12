Bloomberg: США не могут найти покупателей в Европе для долгосрочных поставок СПГ Фото: REUTERS.

Американские экспортеры СПГ столкнулись с проблемой из-за сложности привлечь в Европе новых клиентов для долгосрочных контрактов. Об этом сообщает Bloomberg.

С одной стороны, спрос на американский сжиженный газ растет. С другой — европейские клиенты испытывают опасения, что зависимость от поставок из США возрастет на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и странами ЕС.

Кроме того, компании не заинтересованы в долгосрочных контрактах из-за взятых европейцами обязательств по декарбонизации. Им удобнее приобретать газ на спотовом рынке — без фиксации обязательств на годы вперед.

Из-за снижения интереса ЕС к СПГ американские экспортеры вынуждены брать курс на Азию — в частности, на Тайвань и Индию.

Ранее KP.RU информировал, что из-за ближневосточного кризиса в Америке, Британии и других развитых странах зафиксировано снижение заработных плат и рост цен.