Умер Паул Буткевич, актер сериала "Семнадцать мгновений весны"

Паул Буткевич Фото: кадр из фильма.

Умер Паул Буткевич, заслуженный артист РСФСР. Советскому и латвийскому актеру было 85 лет. О кончине артиста 12 июня сообщила председатель правления Союза кинематографистов Латвии Марта Бите.

Бите рассказала о смерти Буткевича, сославшись на информацию, полученную от его родственников. Причины смерти актера на данный момент не раскрываются.

Буткевич был известен по ролям в ряде культовых кинолент. Среди наиболее известных работ - участие в сериале "Семнадцать мгновений весны", где он сыграл советского связного. А в фильме "Гардемарины, вперед!" актер исполнил роль поручика лейб-кирасирского полка Бергера.

Ранее KP.RU сообщал о смерти актера и продюсера Николай Гаро. Он умер в возрасте 88 лет. Актер снимался в картинах "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", а также "Кин-дза-дза!".