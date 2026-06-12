В России предложили изменить ставку по семейной ипотеке: что известно

В ОП хотят снижать ставку по ипотеке при рождении следующих детей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили уменьшать ставку по действующей семейной ипотеке по мере появления в семье новых детей. С подобной инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Это, как считает он, обеспечит семьям более благоприятные условия.

«Семьи, которые уже взяли ипотеку, должны иметь возможность диверсифицировать этот кредит, сделать его более льготным при рождении следующего ребенка», — сказал Рыбальченко для ТАСС.

По его словам, существующую систему следует усовершенствовать и сделать более гибкой. Это необходимо, в частности, чтобы у семей появилась возможность улучшить условия ипотечного кредита.

Кроме этого, в России также хотят ввести льготную ипотеку для научных работников с учеными степенями.