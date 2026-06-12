МИД РФ сообщил о проблемах с участием российских делегатов в G20: США заявлены демарши

Россия заявила США демарши из-за недопуска делегатов на мероприятия G20 Фото: REUTERS.

Россия направила ряд дипломатических демаршей в связи с недопуском российских представителей к мероприятиям G20. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

Дипломат уточнил, что при председательстве США в G20 российская сторона уже столкнулась с ограничениями участия в отдельных мероприятиях. По его словам, представители РСПП и РАН не смогли въехать в Америку из-за включения их имен в санкционные списки.

"Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счет серию дипломатических демаршей", - сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин все еще не получил приглашения на саммит G20 от США. Замглавы МИД РФ Александр Панкин отметил, что вопрос о составе российской делегации будет решен ближе к дате проведения мероприятия.