Энергетики Украины сообщили о серьёзных повреждениях одной из ТЭС Фото: REUTERS.

Взрывы привели к серьезным разрушениям оборудования на одной из украинских ТЭС. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале.

Как указано в сообщении, в результате взрывов оборудование ТЭС получило значительные повреждения.

При этом в компании не уточнили, о какой именно ТЭС идет речь, а также не назвали регион, где произошел инцидент. На балансе энергохолдинга числятся несколько теплоэлектростанций в разных областях Украины.

Тем временем около 23:30 по мск взрыв был слышен в городе Николаеве на юге Украины. Ближе к 01:00 мск взрывы прогремели в Одессе на юге Украины.

На данный момент режим воздушной тревоги действует в семи областях Украины: Одесской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской и Черниговской.

Напомним, на Украине признали, что местные системы ПВО оказалась не в состоянии отразить удар возмездия РФ после атаки ВСУ на корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР.