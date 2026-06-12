Осужденный в США глава картеля "Синалоа" Коротышка хочет вернуться в Мексику

Экс-глава наркокартеля Хоакин Гусман Фото: Antonio Nava/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший лидер мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман, известный по прозвищу Коротышка направил письмо президенту Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой о возвращении на родину. Об этом сообщает Milenio.

Чапо отбывает пожизненное заключение в США. В обращении он жалуется на условия содержания в тюрьме ADX Florence и заявляет, что испытывает там серьезные трудности.

В связи с этим Чапо просит мексиканские власти содействовать его переводу для отбывания наказания в Мексике. Он был экстрадирован в США в 2017 году. В 2019 году суд приговорил его к пожизненному сроку без права на условно-досрочное освобождение.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что американцы будут убивать тех, кто привозит в США наркотики. В декабре 2025 года года он отмечал, что ему удалось добиться почти полного, 94-процентного сокращения поставок запрещенных веществ морским путем в страну.