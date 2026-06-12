США идут на крайние меры, пытаясь сдержать рост цен на бензин: дело дошло до нефтяного резерва

Минэнерго США предложило выделить 40 млн баррелей из нефтяного резерва Фото: REUTERS.

Министерство энергетики США предложило использовать до 40 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва страны. Об этом сообщает Reuters.

На фоне войны между США, Израилем и Ираном был нарушен один из ключевых маршрутов поставок нефти - Ормузский пролив. Это привело к росту мировых цен на топливо.

Напомним, цены на бензин в США достигли максимальных значений за последние четыре года. Средняя стоимость галлона обычного топлива поднялась до 4,23 доллара. С начала конфликта в Иране рост цен составил около 42%.

Представители нефтяной отрасли США предупредили администрацию Дональда Трампа о риске дальнейшего скачка цен на сырье из-за истощения резервов в ближайшие недели. Сокращение поставок с Ближнего Востока усиливает зависимость рынка от стратегических запасов.