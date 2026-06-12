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НовостиВ мире12 июня 2026 22:55

США идут на крайние меры, пытаясь сдержать рост цен на бензин: дело дошло до нефтяного резерва

Reuters: Минэнерго США предложило выделить 40 млн баррелей из нефтяного резерва
Мария ПАНЮТИНА
Минэнерго США предложило выделить 40 млн баррелей из нефтяного резерва

Минэнерго США предложило выделить 40 млн баррелей из нефтяного резерва

Фото: REUTERS.

Министерство энергетики США предложило использовать до 40 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва страны. Об этом сообщает Reuters.

На фоне войны между США, Израилем и Ираном был нарушен один из ключевых маршрутов поставок нефти - Ормузский пролив. Это привело к росту мировых цен на топливо.

Напомним, цены на бензин в США достигли максимальных значений за последние четыре года. Средняя стоимость галлона обычного топлива поднялась до 4,23 доллара. С начала конфликта в Иране рост цен составил около 42%.

Представители нефтяной отрасли США предупредили администрацию Дональда Трампа о риске дальнейшего скачка цен на сырье из-за истощения резервов в ближайшие недели. Сокращение поставок с Ближнего Востока усиливает зависимость рынка от стратегических запасов.