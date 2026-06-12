Иран сделал предупредительный выстрел в сторону Ормузского пролива. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Взрыв на юге Ирана был предупредительным выстрелом, произведенным в направлении Ормузского пролива. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирана со ссылкой на источник в местных органах власти.

«Звук взрыва в районе порта Сирик был связан с предупредительным выстрелом в сторону Ормузского пролива», — следует текст сообщения.

При этом источник не стал объяснять причину предупредительных выстрелов. Однако он предположил, что так могли предупреждать корабли, которые не соблюдают порядок судоходства в Ормузском проливе.

Как сообщалось ранее, Тегеран до последующего распоряжения закрыл судоходство через Ормуз. Ограничение распространяется даже на суда, имеющие официальное разрешение. Причиной этого стали недавние американские удары по территории Ирана.

Кроме этого, глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что Иран не против уменьшить уровень обогащения своего урана, однако будет делать это только на своей территории.