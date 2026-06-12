Мадьяр вновь взялся за «разоблачение» Орбана: новый премьер намерен опубликовать данные о «громкой афере»

Мадьяр хочет опубликовать данные о громкой афере правительства Орбана Фото: REUTERS.

Новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр сообщил о намерении обнародовать разоблачающие сведения прошлого кабинета Виктора Орбана.

«Судя по имеющейся у нас информации, завтрашний съезд партии ФИДЕС, на котором должно быть избрано ее руководство, утратил всякий смысл», — написал он в соцсети Х.

Мадьяр подчеркнул, что преданные огласке сведения сделают бессмысленными итоги съезда «ФИДЕС», который запланирован на 13 июня, — на нем партия намерена вновь утвердить Орбана своим лидером.

Как ранее подчеркивал KP.RU, Мадьяр критиковал предыдущего главу правительства Виктора Орбана за коррупцию и закрытость. Тем не менее, согласно декларациям о доходах, размещенным на сайте парламента, сам Мадьяр оказался богаче Орбана в 10 раз.

Из финансовых деклараций за 2025 год следует, что на счетах Орбана и его жены числится 25,6 тыс. евро. Им принадлежат дом в столице и недвижимость в родном поселке. При этом у семьи нет ни акций, ни каких-либо ценных бумаг.