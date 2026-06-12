Развожаев: в Севастополе отражают атаку ВСУ, работает ПВО Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе в ночь на 13 июня идет отражение атаки ВСУ. В городе работают системы ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Берегите себя!» — написал Развожаев в мессенджере «Макс».

По данным на 02:16 по мск в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

На днях губернатор Севастополя сообщил, что силами противовоздушной обороны были ликвидированы более 20 БПЛА при атаке ВСУ.

Согласно информации Минобороны РФ, в ночь на 12 июня силы ПВО уничтожили 231 украинский БПЛА над 14 регионами, в числе которых Астраханская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тульская и Ульяновская области, Республики Крым и Татарстан, а также акватория Азовского моря.