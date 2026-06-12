Названы регионы с зарплатой более 150 тысяч рублей

Росстат: средняя зарплата свыше 150 тысяч рублей отмечена в 7 регионах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В семи субъектах РФ средний размер зарплаты в марте составил более 150 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистику Росстата.

Так, зарплату выше 150 тыс. рублей получают в семи регионах: на Камчатке (153,3 тыс.), в Якутии (154 тыс.), Сахалинской области (154,9 тыс.), на Ямале (189,2 тыс.), в Магаданской области (190,1 тыс.), в Москве (219,6 тыс.) и на Чукотке (246,4 тыс.).

В то же время средняя зарплата по всей России в марте 2026 года равна 112 654 рублям.

Как писал KP.RU, годом ранее россияне в среднем получали 100,4 тыс. рублей. Но менее чем через пять лет картина может стать иной. Как следует из аналитики, к 2029 году средние зарплаты в стране перешагнут отметку в 130 тыс. рублей.