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НовостиВ мире13 июня 2026 0:20

США планируют сократить военное присутствие в ЕС: что хотят вывести американцы

NYT: США планируют вывести из ЕС треть своих истребителей
Мария ПАНЮТИНА
США планируют вывести из ЕС треть своих истребителей

США планируют вывести из ЕС треть своих истребителей

Фото: REUTERS.

США намерены сократить военное присутствие в странах Европы, входящих в НАТО, и вывести треть размещенных там американских истребителей. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, в начале июня союзникам был представлен письменный план, предусматривающий вывод значительного числа авиации и корабельных сил США, задействованных в операциях НАТО на европейском направлении.

Согласно публикации, план предполагает уменьшение количества истребителей F-16 и F-15E примерно со 150 до 100 единиц, сокращение числа самолетов морской разведки с 26 до 15, а также вывод одной из двух групп бомбардировщиков.

Газета отмечает, что рассматривается передислокация части военно-морских сил США, включая подводную лодку с баллистическими ракетами, авианосец и корабли авианосной ударной группы.

Ранее KP.RU сообщал, что США сократили число бригадных боевых групп, расположенных в Европе, с четырех до трех. Представитель Пентагона Шон Парнелл уточнил, что из-за этого решения переброска американских военных в Польшу задерживается.