Россиянам с июля увеличат пенсии: кто попадет под индексацию

Иванова-Швец перечислила категории граждан, которым в июле увеличат пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России с июля увеличатся пенсионные выплаты для ряда категорий граждан. Об этом сообщила экономист Людмила Иванова-Швец в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста в мае, а также для тех, кому впервые установлена I группа инвалидности, фиксированная часть пенсии удваивается до 19 169,38 рублей.

Иванова-Швец отметила, что перерасчет пенсий предусмотрен и для уволившихся пенсионеров. Им автоматически восстанавливаются все пропущенные индексации за период работы, без необходимости обращения в Социальный фонд.

Повышение выплат положено гражданам с появившимися иждивенцами и тем, кто подтвердил стаж не менее 30 лет в сельской местности. В этих случаях для перерасчета необходимо подать заявление в Соцфонд.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 августа накопительная часть пенсии для почти 136 тысяч россиян вырастет более чем на 17%. Эта мера затронет только тех граждан, кто уже получает такие выплаты, и пройдет в автоматическом режиме.