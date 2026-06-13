В России предложили новый способ жалобы на порчу авиабагажа

В Госдуме хотят ввести онлайн-жалобы на порчу багажа Фото: Сергей НАДЕЖДИН. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили ввести право для пассажиров самолетов направлять претензии по испорченному багажу онлайн. При этом сохранятся традиционные способы обращения: лично или по почте. С подобным предложением выступил депутат ГД Ярослав Нилов.

Соответствующее обращение на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина есть в распоряжении РИА Новости.

По словам Нилова, сегодня многие перевозчики ограничивают прием претензий лишь личным визитом или почтой, а невозможность подать заявление онлайн оперативно создает барьеры для многих граждан.

Сейчас пассажиры могут предъявить претензию перевозчику при порче или повреждении багажа, однако на практике воспользоваться этим правом часто мешают внутренние регламенты некоторых авиакомпаний.

Напомним, что в мае некоторые авиакомпании изменили правила перевозки пауэрбанков на борту самолета.